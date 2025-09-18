EssilorLuxottica et Meta dévoilent de nouveaux produits

(AOF) - Lors de l’évènement Meta Connect, EssilorLuxottica et Meta Platforms ont illustré l’évolution de leur collaboration en dévoilant la nouvelle génération de lunettes avec IA. Dans la foulée du récent succès des lunettes Oakley Meta HSTN, la marque annonce les lunettes Oakley Meta Vanguard : une gamme de lunettes avec IA inaugurant une nouvelle ère, celle de l’Athletic Intelligence.

Disponibles en quatre couleurs, les lunettes Oakley Meta Vanguard combinent les verres PRIZM, emblématiques de la marque, à une puissante caméra ultra-large de 12 megapixels (champ de vision de 122°) et à des haut-parleurs haut-rendement à oreille libre et réduction avancée du bruit. Elles sont parfaitement adaptées pour courir dans un environnement bruyant ou faire du vélo par vent fort. Conçues pour être portées en tout confort pendant de longs entraînements, les lunettes sont compatibles avec le port de casquettes et casques de cyclisme.

EssilorLuxottica et Meta ont également dévoilé une nouvelle génération de lunettes Ray-Ban Meta. Ces dernières offrent une autonomie de batterie plus longue (jusqu'à 8 heures), une caméra ultra-large de 12 megapixels permettant de réaliser des vidéos ultra-HD 3K de haute qualité avec précision et clarté, ainsi qu'un choix plus vaste de styles et de couleurs. Ces lunettes peuvent toutes être équipées de verres correcteurs à la vue, y compris des verres Transitions Gen S.