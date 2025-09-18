Macron, le "Napoléon", et Lecornu, "énième Premier ministre", cibles des manifestants à travers la France

Un manifestant allume une fusée éclairante lors de la journée de grève et de manifestations dans toute la France à l'appel des syndicats, pour un autre budget, à Montpellier le 18 septembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Un "énième Premier ministre" mais toujours "les mêmes idées", déplore une manifestante retraitée à Clermont-Ferrand. Sébastien Lecornu, tout juste arrivé à Matignon, et Emmanuel Macron concentraient jeudi les flèches de nombre de manifestants interrogés par l'AFP, à travers la France.

Aux côtés des slogans contre les "inégalités" ou pour réclamer des moyens pour la santé ou l'éducation, ils étaient nombreux à vouloir, à l'occasion de cette journée de manifestations intersyndicales, créer "un rapport de force" avec la politique macroniste, comme souhaité jeudi sur TF1 par le patron du Parti socialiste Olivier Faure.

Dans la manifestation à Clermont-Ferrand, Isabelle Deschamps, 68 ans, fonctionnaire retraitée, dénonce le "non-respect des citoyens qui ne sont pas entendus: après la nomination d'un énième Premier ministre, c'est la même configuration, les mêmes idées, alors que les inégalités grandissent".

Même dépit à Lyon, chez Bruno Cavelier, 64 ans, plombier chauffagiste retraité. "Je suis pessimiste. Quel que soit le gouvernement, c'est la même chose", dit celui qui assure avoir "fait partie des premiers gilets jaunes". "Rien n'a changé, c'est de pire en pire même. Chaque jour les plus riches s'enrichissent les pauvres s'appauvrissent".

Les plus jeunes, mobilisés devant des lycées, ne sont pas en reste contre l'exécutif, même sans avoir l'âge de pouvoir voter. "Même si Bayrou a démissionné, on a Lecornu, qui est la même figure politique. (...) Les jeunes, on ne nous écoute pas, on veut un futur meilleur", souligne Louise, 16 ans, élève en première au lycée Victor Hugo à Paris, bloqué jeudi matin par des panneaux "Lecornul".

- "Comme De Gaulle" -

A Lille, devant le lycée Fénelon bloqué, "on est engagé contre le régime de Macron qui nous arnaque avec ses Premiers ministres (...) et ses réformes injustes, sur les budgets des lycées par exemple", lance Victoire, 16 ans.

Journée de grève et de manifestations dans toute la France à l'appel des syndicats, pour un autre budget, à Rennes, le 18 septembre 2025 ( AFP / Damien MEYER )

"Même si Macron ne veut pas, nous on est là", ont chanté des lycéens devant le lycée Thiers à Marseille.

Le président de la République, silencieux sur la politique nationale depuis la chute de François Bayrou, immédiatement remplacé par Sébastien Lecornu, l'un de ses plus proches soutiens, est aussi la cible privilégiée la France insoumise.

Présent dans la manifestation marseillaise, le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon n'a pas manqué de réclamer de nouveau le départ du chef de l'Etat: "C'est lui le chaos, et tout ce qu'il y a eu en ce moment est le résultat de son action à lui, pas la mienne".

"C'est bien beau de dire qu'on discute avec le RN, les communistes, mais Macron-Napoléon n'écoute personne. Qu'il fasse comme De Gaulle, qu'il s'en aille", rebondit, à Paris, Hervé Renard, délégué syndical CFTC de 57 ans, qui travaille dans le BTP et est venu manifester "pour le pouvoir d'achat en premier - surtout pour les jeunes -, et aussi pour les retraites".

- Macron "bunkérisé" -

Pour Patrick Vimont, 66 ans, infirmier à la retraite interrogé à Clermont, "Macron est le symptôme d'une maladie qui est l'ultralibéralisme". "Si le peuple ne se soulève pas, on va droit dans le mur avec comme perspective politique le choix entre la peste et la peste, le RN d' un côté et l’ultralibéralisme de l'autre".

Des manifestants brandissent une pancarte représentant le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, lors d'une manifestation à Nantes à l'appel des syndicats, pour un autre budget, le 18 septembre 2025 ( AFP / Loic VENANCE )

François Hommeril, président du syndicat CFE-CGC, juge que la politique du président "est disqualifiée, il s'est bunkérisé à l'Elysée, moi aujourd'hui mon seul interlocuteur c'est le Premier ministre". "Emmanuel Macron partira avec le macronisme et il n'y aura aucun regret pour personne", ajoute le représentant des cadres, présent à la manifestation parisienne où on pouvait lire sur une pancarte: "Au revoir, au revoir président. Macron et ses sbires démission".

A Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), France Guyon, enseignante de 65 ans, déjà mobilisée le 10 septembre avec "Bloquons tout", rappelle que "beaucoup de personnes (...) n'arrivent pas à joindre les deux bouts".

"L'exemple des deux jours fériés, ce n'est pas anecdotique, on veut nous enlever nos acquis donc il faut faire quelque chose parce que ça va recommencer. Qui viendra après Macron ? Une copie ou pire ?"