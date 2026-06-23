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Essilorluxottica et Meta annoncent le lancement d'une nouvelle collection de lunettes IA
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 15:12

EssilorLuxottica SA ESLX.PA :

* ET META ANNONCENT LE LANCEMENT DES META GLASSES

* DES LUNETTES SOUS LA MARQUE META ET ESSILORLUXOTTICA, DISPONIBLE DÈS 299$

Texte original nGNEbbgNbL Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA

(Rédaction de Gdansk)

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ESSILORLUXOTTICA
170,5500 EUR Euronext Paris +1,22%
META PLATFORMS
563,8500 USD NASDAQ 0,00%
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1 commentaire

  • 15:19

    Mais c'est bien sûr ! C'est de ça dont on a besoin avec ce dérèglement climatique ! Plus d'IA, pour un monde meilleur.

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