EssilorLuxottica enregistre un résultat net ajusté de 1 921 millions d'euros au premier semestre

EssilorLuxottica a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 9,7% à taux de change constants au premier semestre, après une solide progression au deuxième trimestre ( 8,7%), légèrement inférieure à celle du premier trimestre ( 10,8%). Les régions Amérique du Nord, EMEA et Amérique latine ont toutes enregistré une croissance à un chiffre élevé de leur chiffre d'affaires à taux de change constants sur trois et sur six mois.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires du Groupe a atteint 14 818 millions d'euros, en hausse de 5,7% par rapport à l'année précédente, et de 9,7% à taux de change constants, avec une contribution positive de toutes les régions et de tous les segments.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 7 692 millions d'euros, en hausse de 7,2% par rapport à l'année précédente, et de 8,7% à taux de change constants.

La marge brute ajustée s'est élevée à 9 411 millions d'euros au premier semestre, atteignant 63,5% du chiffre d'affaires, soit 10 points de base de plus qu'en 2025, à taux de change courants comme à taux de change constants.

Le résultat opérationnel ajusté a atteint 2 751 millions d'euros au premier semestre, représentant 18,6% du chiffre d'affaires, contre 18,1% en 2025, soit une progression de la marge de 50 points de base.

Le résultat net ajusté du Groupe s'est élevé à 1 921 millions d'euros au premier semestre, représentant 13,0% du chiffre d'affaires, contre 12,8% en 2025, soit une progression de la marge de 20 points de base, ou de 50 points de base à taux de change constants, à 13,3% du chiffre d'affaires.

Le cash-flow libre consolidé s'est élevé à 1,07 milliard d'euros au premier semestre, contre 0,96 milliard d'euros en 2025.

Le Groupe prévoit de réaliser, au cours des cinq prochaines années et à taux de change constants, une croissance soutenue de son chiffre d'affaires total et une croissance globalement alignée de son résultat opérationnel ajusté.