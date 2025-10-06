EssilorLuxottica devient le premier actionnaire de Nikon avec le feu vert pour atteindre 20%

Le lunetier franco-italien EssilorLuxottica ESLX.PA a obtenu l'autorisation d'augmenter sa participation dans le japonais Nikon 7731.T jusqu'à 20% en vertu de la loi japonaise sur les changes et le commerce extérieur, a déclaré Nikon lundi.

Le fabricant de lunettes de soleil Ray-Ban a également augmenté sa participation dans Nikon de 9,6% à 10,8% , devenant ainsi le principal actionnaire, a indiqué Nikon dans un communiqué.

Nikon fabrique des appareils photo, des lentilles et des équipements de lithographie utilisés dans la fabrication de puces. L'entreprise est classée comme "essentielle" à la sécurité nationale dans une liste du ministère japonais des finances.

Le directeur général d'EssilorLuxottica a déclaré au début de l'année qu'il envisageait des acquisitions . L'entreprise n'a pas souhaité faire de commentaires.

EssilorLuxottica a créé une coentreprise de vente en gros de lentilles basée à Tokyo avec Nikon en 2000.

Elle a augmenté sa participation dans Nikon depuis l'année dernière, ce qui a entraîné une hausse des actions de Nikon, qui ont clôturé en hausse de 5 % lundi.

Elle travaille également avec Meta META.O pour développer des lunettes intelligentes, les entreprises étant à la recherche de matériel offrant des perspectives de croissance au-delà du smartphone.

Les entreprises étrangères s'intéressent de plus en plus aux sociétés japonaises dotées de technologies recherchées.

Le mois dernier, l'entreprise taïwanaise Yageo a reçu l'autorisation d'acquérir Shibaura Electronics, un important fabricant de capteurs thermistoriques, après un examen de sept mois au titre de la sécurité nationale.