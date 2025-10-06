 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 954,25
-1,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EssilorLuxottica devient le premier actionnaire de Nikon avec le feu vert pour atteindre 20%
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 11:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement complet, ajout du contexte, de l'historique et du commentaire d'EssilorLuxottica aux paragraphes 3-5 et 7-8.)

Le lunetier franco-italien EssilorLuxottica ESLX.PA a obtenu l'autorisation d'augmenter sa participation dans le japonais Nikon 7731.T jusqu'à 20% en vertu de la loi japonaise sur les changes et le commerce extérieur, a déclaré Nikon lundi.

Le fabricant de lunettes de soleil Ray-Ban a également augmenté sa participation dans Nikon de 9,6% à 10,8% , devenant ainsi le principal actionnaire, a indiqué Nikon dans un communiqué.

Nikon fabrique des appareils photo, des lentilles et des équipements de lithographie utilisés dans la fabrication de puces. L'entreprise est classée comme "essentielle" à la sécurité nationale dans une liste du ministère japonais des finances.

Le directeur général d'EssilorLuxottica a déclaré au début de l'année qu'il envisageait des acquisitions . L'entreprise n'a pas souhaité faire de commentaires.

EssilorLuxottica a créé une coentreprise de vente en gros de lentilles basée à Tokyo avec Nikon en 2000.

Elle a augmenté sa participation dans Nikon depuis l'année dernière, ce qui a entraîné une hausse des actions de Nikon, qui ont clôturé en hausse de 5 % lundi.

Elle travaille également avec Meta META.O pour développer des lunettes intelligentes, les entreprises étant à la recherche de matériel offrant des perspectives de croissance au-delà du smartphone.

Les entreprises étrangères s'intéressent de plus en plus aux sociétés japonaises dotées de technologies recherchées.

Le mois dernier, l'entreprise taïwanaise Yageo a reçu l'autorisation d'acquérir Shibaura Electronics, un important fabricant de capteurs thermistoriques, après un examen de sept mois au titre de la sécurité nationale.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
278,4000 EUR Euronext Paris -1,56%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
710,5600 USD NASDAQ -2,27%
NIKON CORP
10,535 EUR Tradegate +3,39%
NIKON CORP
11,3000 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank