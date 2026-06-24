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EssilorLuxottica dans le rouge, des analystes prudents avant les semestriels
information fournie par Zonebourse 24/06/2026 à 16:03

Le titre EssilorLuxottica s'inscrit en baisse mercredi sur l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, pénalisé par des avis d'analystes prudents à un peu plus d'un mois de la publication des résultats semestriels du spécialiste de l'optique. Vers 15h30, l'action limite toutefois son repli autour de 0,5% à 167,2 euros, après avoir cédé jusqu'à 4% à l'heure du déjeuner. La valeur est l'une des plus actives de l'indice CAC aujourd'hui.

Dans une note diffusée dans la nuit, les équipes de Jefferies indiquent avoir ramené leur objectif sur le titre de 300 à 250 euros après avoir abaissé leurs prévisions de croissance pour 2026, citant la conjoncture macroéconomique et un ralentissement de l'adoption des lunettes connectées à l'IA.

Le courtier américain dit désormais tabler sur une croissance organique d'environ 10% à taux constants au deuxième trimestre, un chiffre légèrement inférieur au consensus du marché ( 11%).

L'intermédiaire financier estime cependant que l'action, qui s'échange proche d'un plus bas de dix ans en termes de valorisation, mérite d'être réévaluée, un phénomène qui pourrait se matérialiser selon lui avec un réajustement des attentes du marché pour 2026. Sa recommandation reste en conséquence à l'achat.

Une nécessaire révision des perspectives

De leur côté, les analystes de Deutsche Bank indiquent avoir ramené leur objectif de 183 à 181 euros, affichant eux aussi une certaine prudence à l'approche de la publication des résultats du deuxième trimestre.

Ils expliquent tabler sur une croissance des ventes de 9,5% à taux de change constants, à la faveur d'une base de comparaison encore facile avant un second semestre qui s'annonce de leur point de vue nettement plus exigeant.

A l'instar de leurs collègues de Jefferies, les analystes de la banque allemande estime qu'un ajustement à la baisse des attentes globales du marché est un élément préalable indispensable avant de pouvoir repasser positif sur le titre.

Le pari des "Meta Glasses" ne convainc qu'à moitié

Chez Stifel, on estime que l'annonce, hier, du lancement par Meta et EssilorLuxottica d'une nouvelle gamme de lunettes connectées à l'IA proposée à un prix réduit de 299 dollars va rassurer les investisseurs face à l'arrivée prochaine de produits concurrents à bas coûts.

Cette nouvelle gamme commercialisée sous la marque unique "Meta Glasses", moins onéreuse que les Ray-Ban Meta actuelles (379 dollars), arrive à point nommé dans un contexte économique difficile, où les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux prix, et avant l'arrivée de modèles concurrents chez Google et Apple.

Stifel nuance toutefois en précisant que l'absence de marques fortes du groupe comme Ray-Ban ou Oakley sur ce modèle d'entrée de gamme pourrait ne pas totalement dissiper les craintes des investisseurs

EssilorLuxottica doit publier ses résultats semestriels le 28 juillet prochain.

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ESSILORLUXOTTICA
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