EssilorLuxottica bondit de près de 15% après ses résultats du T3

EssilorLuxottica ESLX.PA bondit de quelque 14% en Bourse dans la matinée de mercredi après avoir publié la veille un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre.

Vers 09h30 GMT, le titre progressait ainsi de 14,02% à 171,6 euros, signant la meilleure performance du CAC 40 .FCHI , en hausse de 0,57% au même moment.

L'action est ainsi à son plus haut niveau depuis août et elle pourrait enregistrer sa plus forte hausse en une séance depuis 1986.

Le fabricant des lunettes de soleil Ray-Ban et Oakley a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 7,49 milliards d'euros, contre 7,37 milliards d'euros attendus par les analystes, selon le consensus Visible Alpha.

Cette hausse semble apaiser certaines inquiétudes entourant le numéro un mondial de l'optique, dont le cours de Bourse a perdu environ la moitié de sa valeur depuis son sommet atteint l'année précédente, lorsque sa capitalisation boursière s'élevait à 149 milliards d'euros.

LES LUNETTES CONNECTÉES EN PERTE DE VITESSE

Les ventes de lunettes connectées, développées avec Meta META.O ont progressé de 20% au troisième trimestre ce qui marque un net ralentissement par rapport au bond de près de 100% enregistré entre avril et juin.

Au cours de l'année écoulée, l'action EssilorLuxottica a perdu environ la moitié de sa valeur, pénalisée par l'intensification de la concurrence, les questions de confidentialité liées aux lunettes connectées, à la rentabilité du groupe et à sa gouvernance.

"La perspective que les lunettes connectées bouleversent le secteur traditionnel de l'optique restera probablement une épée de Damoclès au-dessus d'EssilorLuxottica", selon les analystes de Bernstein dans une note aux investisseurs.

Alors que Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , prévoit de lancer ses lunettes connectées intégrant l'IA Gemini d'ici à la fin de 2026, "il est logique qu'EssilorLuxottica adopte un discours prudent concernant ses perspectives pour le quatrième trimestre", ajoutent-ils.

LA RÉSILIENCE DES ACTIVITÉS HISTORIQUES

Dans l'attente du lancement de lunettes connectées par les concurrents, Equita SIM estime que "la résilience de l'activité traditionnelle et la perspective d'un retour à la croissance des lunettes connectées pourraient soutenir une revalorisation du titre".

"Le ralentissement de la croissance des lunettes connectées a été compensé par la solidité des activités historiques de lunetterie et de medtech", écrit Goldman Sachs, qui souligne également la progression de 24% au troisième trimestre de la gamme de produits destinés au contrôle de la myopie. "La direction n'a constaté aucun signe d'affaiblissement de la demande des consommateurs", ajoute le courtier.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec la contribution de Gianluca Lo Nostro, édité par Benoit Van Overstraeten)