EssilorLuxottica bondit après ses résultats du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 14:43

EssilorLuxottica au SILMO à Villepinte, près de Paris

EssilorLuxottica grimpe en ‌Bourse jeudi après avoir fait état la veille d'un bond de 18,4% ​de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre à taux de change constants, le groupe franco-italien saluant dans un communiqué une croissance "record".

Vers 09h00 GMT, ​à la Bourse de Paris, l'action EssilorLuxottica bondit de 5,90%, signant la meilleure performance du ​CAC 40 (+0,96%) et l'une des plus ⁠fortes hausses de l'indice paneuropéen Stoxx 600 (+0,49%).

Le titre EssilorLuxottica s'achemine ‌vers sa meilleure séance depuis la mi-octobre 2025. Il se négocie avec un ratio cours sur bénéfice (PER) de 33 ​fois le bénéfice attendu ‌sur les 12 prochains mois, contre 23 fois ⁠pour Alcon et 18 fois pour The Cooper Companies.

Le chiffre d'affaires du fabricant des lunettes de soleil Ray-Ban et Oakley s'est établi à ⁠7,60 milliards d'euros ‌au quatrième trimestre, contre 6,78 milliards d'euros à la même ⁠période en 2024.

"EssilorLuxottica a publié (mercredi) après la clôture des marchés ‌de solides résultats pour l'exercice 2025, avec une performance particulièrement ⁠impressionnante au niveau du chiffre d'affaires (...) poursuivant ainsi la ⁠dynamique positive du ‌marché des objets connectés", souligne dans une note JPMorgan.

"Reflétant le développement ​de sa plateforme de santé basée ‌sur l'IA, EssilorLuxottica a présenté de nouvelles perspectives à long terme, anticipant une 'croissance solide' de ​son chiffre d'affaires et de son Ebit ajusté au cours des cinq prochaines années", abonde encore l'intermédiaire.

Pour JPMorgan, avec un ⁠profil de marge désormais moins risqué, la confirmation de la dynamique des ventes et des perspectives de croissance solide du chiffre d'affaires et du résultat net d'EssilorLuxottica, la banque américaine est à "surpondérer" sur l'action du fabricant des lunettes.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution d'Augustin Turpin, ​édité par Blandine Hénault)

