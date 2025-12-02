EssilorLuxottica annonce la création d'un comité consultatif scientifique

(AOF) - Dans le but d’accompagner son accélération sur l’innovation, EssilorLuxottica a annoncé la création d’un comité consultatif scientifique. Ce dernier rassemble des scientifiques et leaders d’opinion de renommée mondiale, dans les domaines connexes de la science, de la technologie et de la santé. Ce comité apportera ses conseils stratégiques et analyses sur des opportunités à venir, contribuant ainsi au développement de sujets prioritaires pour le groupe.

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’ophtalmie et de l’optique avec près de 18 000 magasins dans 150 pays, né en 2018 du rapprochement entre Essilor et Luxottica ;

- Chiffre d’affaires de 256,5 Mds€ réalisé à 40% dans les solutions professionnelles et à 52% dans les ventes directes aux consommateurs ;

- Présence forte en Amérique de nord pour 45% des ventes et en Europe-Afrique-Moyen-Orient pour 37% ;

- Modèle d'affaires combinant intégration verticale -intégration des process de production, de logistique et de distribution au niveau mondial

- Fonctionnement en réseau ouvert et innovations de rupture, telle l’ambition d’éradication de la mauvaise vision d'ici 2050 ;

- Capital contrôlé à 32,3% par la famille del Vecchio puis par les salariés, à 4,4%, Francesco Milleri étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs et Paul du Saillant directeur général délégué.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- rapidité des prises de décision par recours au big data et consolidation du portefeuille de marques de luxe via la récurrence des renouvellements, les acquisitions et partenariats,

- maîtrise et déploiement des réseaux de distribution : GrandVision, Vitasi, japonais Waashin, roumain Optical Invest. Group… ;

- capacité d’anticipation dans le domaine des « lunettes intelligentes » : entrée à hauteur de 10,75% dans le capital du japonais Nikon (producteur de composants indispensables aux algorithmes d’intelligence artificielle), partenariat stratégique avec Meta (ventes prometteuses de Ray-Ban Meta aux Etats-Unis) ou Be My Eyes,

- diversifications : dans l’audition, dans la med-tech renforcée par les acquisitions de plateformes med-tech, allemande (Heidelberg) ou italienne (Espansione) puis dans le streetwear avec l’acquisition pour 1,5 Md$ de l’américain Suprême ;

- innovation articulée autour de 4 objectifs -améliorer la vision, augmenter la précision des examens de vue, exprimer un style et créer des lunettes connectées- et conçue comme levier de croissance à partir d’un portefeuille de près de 2 400 familles de brevets provenant des 8 centres de R&D et du nouveau lab en partenariat avec le polytechnico de Milan ;

- Stratégie environnementale « Eyes on the planet » visant le net zéro en 2050

- objectif intermédiaire 2030 : réduction de 42%, vs 2022, des émissions de internes et de 25% celles relatives au transport, achats et distribution ;

- carbone : autoproduction d’énergie et compensation par reforestation ;

- circularité et intégration de l’éco-conception dans les développements de produits ;

- Actifs reconnus : lunettes Ray-Ban et Oakley, verres Varilux, Transitions et Stellest ;

- Bilan sain avec un endettement net de 9,8 Mds€, face à 2,2 Mds€ de liquidités et + 35 Mds€ de capitaux propres. 2,26 Mds€ d’autofinancement libre

Défis

- Succès des verres Stellest, vendus en France, Etats-Unis, Italie et Chine et de SightGlassVisionla contre la progression de la myopie des enfants ainsi que des lentilles de contact MiSightTM ;

- Accueil du public aux lunettes auditives Nuance Audio, lancées fin 2024 aux Etats-Unis, début 2025 en France et au printemps au Royaume-Uni et en Allemagne ;

- Rumeurs d’une prise de participation autour de 5% du capital, par Meta ;

- Confirmation des objectifs fixés pour la période 2022-2026 : croissance annuelle des ventes de 5,5% et marge opérationnelle de 19 à 20% ;

- Dividende 2024 de 3,95 €, payable en actions ou numéraire.