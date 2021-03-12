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EssilorLuxottica affiche un résultat opérationnel annuel à 452 millions d'euros
Reuters12/03/2021 à 07:24

12 mars (Reuters) - ESSILORLUXOTTICA SA ESLX.PA :

* RÉSULTATS ANNUELS 2020 // RÉSILIENCE, DIGITALISATION ET SYNERGIES PERMETTENT UN FORT REBOND DE L'ACTIVITÉ ET POSENT DES BASES SOLIDES POUR L'AVENIR

* RÉACTION RAPIDE À LA PANDÉMIE DE COVID-19 EN FAVEUR DES EMPLOYÉS, DES CLIENTS ET DE L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ

* NET REBOND SÉQUENTIEL DU CHIFFRE D'AFFAIRES ENTRE LE PREMIER ET LE SECOND SEMESTRE

* VIF REBOND DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AU SECOND SEMESTRE, TANT EN BASE PUBLIÉE QU'AJUSTÉE

* CONFIANCE DANS SA CAPACITÉ À GÉNÉRER DES SYNERGIES DONT L'IMPACT SUR LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ DEVRAIT ATTEINDRE ENTRE 300 ET 350 MILLIONS D'EUROS D'ICI LA FIN 2021 ET ENTRE 420 À 600 MILLIONS D'EUROS D'ICI LA FIN 2023

* CASH-FLOW LIBRE EN HAUSSE, POURSUITE DE L'INTÉGRATION ET DES SYNERGIES

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RECOMMANDERA À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MAI 2021 LA DISTRIBUTION D'UN SOLDE DE DIVIDENDE DE 1,08 EUROS PAR ACTION

* ESSILORLUXOTTICA DÉMARRE 2021 AVEC CONFIANCE DANS SA CAPACITÉ À SURPERFORMER L'INDUSTRIE DE L'OPTIQUE OPHTALMIQUE ET DE LA LUNETTERIE

* A POUR AMBITION DE RÉALISER UNE PERFORMANCE COMPARABLE AUX NIVEAUX D'AVANT LA PANDÉMIE

* PLUSIEURS TENDANCES ACTUELLES DEVRAIENT SE POURSUIVRE : LA FORCE DE L'E-COMMERCE, LA BONNE ORIENTATION DES VENTES DE PRESCRIPTION, LA SURPERFORMANCE DE LA VENTE DE DÉTAIL D'OPTIQUE PAR RAPPORT À CELLE DE PRODUITS SOLAIRES

* A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL PUBLIÉ DE 14 429 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 17,0 % À TAUX DE CHANGE COURANTS

* EN 2020, LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AINSI QUE LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AJUSTÉ SE SONT ÉLEVÉS À RESPECTIVEMENT 85 ET 788 MILLIONS D'EUROS

* MALGRÉ LA PANDÉMIE DE COVID-19, 28 AXES DE TRAVAIL SONT EN COURS

* INTÉGRATION D'OPV, L'ENSEIGNE D'OPTIQUE CHILIENNE, DANS LE PORTEFEUILLE DE VENTE DE DÉTAIL DU GROUPE, AVEC UNE FINALISATION PRÉVUE AU PREMIER SEMESTRE 2021

* A FINI L'EXERCICE AVEC 8,9 MILLIARDS D'EUROS DE TRÉSORERIE ET D'INVESTISSEMENTS COURT-TERME ET UN ENDETTEMENT FINANCIER NET DE 3,0 MILLIARDS D'EUROS

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ANNUEL EUR 452 MLNS CONTRE EUR 1.68 MDS IL Y A UN AN

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA

(Gdansk Newsroom)

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