EssilorLuxottica 2025 : les ventes dépassent les prévisions, mais l'essor des lunettes intelligentes réduit les marges

Le chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica ESLX.PA a progressé de 11,2% à taux de change constants l'an dernier, dépassant les attentes des analystes, grâce à l'accélération de l'activité de lunettes intelligentes du groupe au second semestre, a indiqué le lunetier mercredi.

L'augmentation des ventes de lunettes intelligentes a également été un facteur qui a légèrement pesé sur les marges, qui ont également été mises sous pression par les droits de douane américains, a déclaré l'entreprise.

Les lunettes intelligentes - développées en partenariat avec Meta META.O - sont actuellement moins rentables pour EssilorLuxottica que les autres produits traditionnels.

La marge ajustée a glissé à 16,0% l'année dernière, en baisse de 70 points de base par rapport à 2024 à taux de change constants.

Le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 28,5 milliards d'euros, ce qui est supérieur au consensus des analystes de 28 milliards d'euros fourni par Visible Alpha.

Le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 1 % pour atteindre 4,46 millions d'euros en 2025.

La société a déclaré qu'au cours des cinq prochaines années, elle s'attendait, en moyenne, à une "croissance solide du chiffre d'affaires total et à une croissance largement alignée du bénéfice d'exploitation ajusté", à taux de change constants.