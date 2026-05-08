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Essilor-Luxottica : support des 173E plus que compromis, les 160E en vue
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 15:21

Essilor Luxottica décroche de -2,3% (vers 172,5E) et enfonce résolument le plancher des 173E, l'ex-support du 16 janvier 2024 puis du 6 novembre 2023.
Un plus bas de 171,5E a été récemment établi le 5 mai, donnant lieu à un rebond immédiat vers 180E (le 7/5), illustrant un grand classique, le schéma "cassure/réintégration" : une rechute sous 173E ouvre la porte à un repli vers 160E, l'ex-plancher des 4 et 20 octobre 2023 ("fixing" d'ouverture), voir 157,5E, plus basse clôture du 15 mars 2023.

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ESSILORLUXOTTICA
172,050 EUR Euronext Paris -2,41%
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