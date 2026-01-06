Essilor-Luxottica : support à 265,5E, 5,5%, renoue avec les 278,5E
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 17:17
Avec 5,5%, le titre sert de locomotive au CAC40 et renoue avec les 278,5E et se rapproche des 284E, l'ex-zénith du 3 octobre.
Valeurs associées
|277,2000 EUR
|Euronext Paris
|+5,24%
