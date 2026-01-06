 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Essilor-Luxottica : support à 265,5E, 5,5%, renoue avec les 278,5E
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 17:17

Essilor-Luxottica vient de trouver un support à 265,5E après une fausse sortie sous 271E.
Avec 5,5%, le titre sert de locomotive au CAC40 et renoue avec les 278,5E et se rapproche des 284E, l'ex-zénith du 3 octobre.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
277,2000 EUR Euronext Paris +5,24%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank