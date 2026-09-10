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Essilor-Luxottica : s'enfonce sous 145 EUR, les 142,25 EUR se rapprochent
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 17:22
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Essilor-Luxottica n'en finit plus de chuter suite à la cassure du double support oblique et horizontal des 158 EUR (ex plancher du 15 mars 2023) : le titre s'enfonce sous 145 EUR (-46% annuel, la pire année boursière depuis 2008, mais en fait, la pire depuis 30 ans) et se dirige vers un comblement imminent du "gap" des 142,25 EUR du 3 octobre 2022.

Le prochain support se dessine vers 134 EUR, l'ex plancher de début mars et début juin 2022, soit près de -58% par rapport à son zénith des 321 EUR du 12 novembre 2025... et Essilor-Luxottica pourrait viser 123 EUR, soit -61,8% en moins de 12 mois par rapport à ses sommets.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
145,8500 EUR Euronext Paris -2,11%
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