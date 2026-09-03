Essilor-Luxottica : rechute de -4% sous 153 EUR

Essilor-Luxottica valide un clair signal baissier avec la cassure du double support oblique et horizontal des 158 EUR (ex plancher du 15 mars 2023) : le titre poursuit par une rechute de -4% sous 253 EUR et se dirige vers un comblement du "gap" des 142,25 EUR du 3 octobre 2022.
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