Essilor-Luxottica : menace sérieusement le plancher des 166E

Essilor a ricoché sous la résistance des 184E et retombe au contact du plancher annuel des 166E des 12 mai et 25 juin.

En cas de rupture, le titre s'en irait tester 155E, l'ex-plancher de mars 2023, puis les 140E, plancher de septembre/octobre 2022.

En cas de refranchissement des 188E, Essilor devrait s'en aller combler le "gap" des 200E du 22 avril, voir celui des 206,3E du 21 avril.