Essilor-Luxottica : lourd pullback sous les 286E
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 11:29
Essilor semble bien parti pour retracer son récent plancher des 263E du 5 janvier, niveau qui coïncide avec le support oblique moyen terme.
Valeurs associées
|272,4000 EUR
|Euronext Paris
|-3,40%
A lire aussi
-
Après les souffrances de la détention, l'abandon: d'anciens "otages" ayant passé des mois, voire des années en prison ou en captivité à l'étranger, décrivent un retour douloureux, livrés à eux-mêmes, et réclament un accompagnement plus fort de l'Etat français. ... Lire la suite
-
Les marchés auront beaucoup à digérer au cours de la semaine à venir, alors que le début trépidant du mois de janvier se poursuit à un rythme soutenu, avec l'apparition du président américain Donald Trump au Forum économique mondial de Davos en ligne de mire. La ... Lire la suite
-
L'ancienne députée de La France insoumise Rachel Kéké, élue à l'Assemblée entre 2022 et 2024, a annoncé vendredi qu'elle se présentait aux élections municipales de mars dans sa ville de Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, pour notamment défier un maire sortant ... Lire la suite
-
Des heures décisives. Sébastien Lecornu entre dans la toute dernière ligne droite pour trouver un accord sur le budget avec les socialistes qui lui éviterait une censure, se résignant à une adoption sans vote, par 49.3 ou ordonnance. Il s'exprimera "en fin de journée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer