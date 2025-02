Essilor Luxottica: hausse parabolique, record absolu à 292E information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 12:59









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica effectue une hausse parabolique (20 séances de hausse sur 24 et +25%) et inscrit un record absolu à 292E : le titre qui a double en 2 ans et demi (depuis le 27/09/2022) semble comme aspiré vers les 300E





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 290,90 EUR Euronext Paris +5,40%