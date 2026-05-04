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Essilor Luxottica : décroche de -3% et enfonce résolument le palier des 185,7E
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 13:38

Essilor Luxottica décroche de -3% (vers 175,9E) et enfonce résolument le plancher des 190E (du 31 mars 2026 et mi-juillet 2024 avril) puis le palier des 185,7E ( ex-résistance des 1/2 puis plancher du 16 février).
Le prochain objectif -tout proche désormais- devient le retracement des 173E, l'ex-plancher du 16 janvier 2024 puis du 6 novembre 2023.

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ESSILORLUXOTTICA
176,9000 EUR Euronext Paris -2,40%
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1 commentaire

  • 14:07

    Mais pourquoi cette valeur baisse continuellement depuis 1 an ?

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