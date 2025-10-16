 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 138,00
-0,62%
Indices
Chiffres-clés

Essilor-Luxottica : +2%, renoue avec les 276E
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 11:40

Essilor-Luxottica grimpe de +2% et renoue avec les 276E: la résistance des 283E du ' octobre se rapproche et au-delà, le potentiel d'appréciation semble un peu limité par le record absolu des 298E de la mi-février.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
276,600 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Fermer

