 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 307,65
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Essex Property Trust revoit à la hausse ses prévisions de FFO de base en raison de la forte croissance des loyers
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 23:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Essex Property Trust ESS.N a relevé mercredi ses prévisions de FFO de base pour 2025, misant sur une forte croissance des loyers.

La société d'immobilier résidentiel multifamilial, qui possède un portefeuille d'environ 62 000 appartements dans l'État de Washington et en Californie, s'attend à bénéficier d'une hausse des loyers alors que l'offre de logements reste limitée sur ses marchés.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires à périmètre constant a augmenté de 2,7 %, San Francisco ayant enregistré la plus forte hausse de chiffre d'affaires (5 %) par rapport à l'année précédente.

Essex s'attend maintenant à ce que le FFO de base pour l'ensemble de l'année se situe entre 15,89 et 15,99 dollars par action, contre 15,80 à 16,02 dollars par action prévus précédemment, ce qui représente une augmentation de 3 cents par action au milieu de la fourchette.

Sur la base d'immeubles comparables, la FPI prévoit que les frais d'exploitation de 2025 augmenteront de 3 % à 3,50 % et que la croissance des revenus se situera entre 3 % et 3,30 %.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, Essex a déclaré des FFO de 4,03 $ par action, comparativement aux estimations des analystes de 3,96 $ par action.

Valeurs associées

ESSEX PROP REIT
247,040 USD NYSE -3,57%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank