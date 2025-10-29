Essex Property Trust revoit à la hausse ses prévisions de FFO de base en raison de la forte croissance des loyers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Essex Property Trust ESS.N a relevé mercredi ses prévisions de FFO de base pour 2025, misant sur une forte croissance des loyers.

La société d'immobilier résidentiel multifamilial, qui possède un portefeuille d'environ 62 000 appartements dans l'État de Washington et en Californie, s'attend à bénéficier d'une hausse des loyers alors que l'offre de logements reste limitée sur ses marchés.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires à périmètre constant a augmenté de 2,7 %, San Francisco ayant enregistré la plus forte hausse de chiffre d'affaires (5 %) par rapport à l'année précédente.

Essex s'attend maintenant à ce que le FFO de base pour l'ensemble de l'année se situe entre 15,89 et 15,99 dollars par action, contre 15,80 à 16,02 dollars par action prévus précédemment, ce qui représente une augmentation de 3 cents par action au milieu de la fourchette.

Sur la base d'immeubles comparables, la FPI prévoit que les frais d'exploitation de 2025 augmenteront de 3 % à 3,50 % et que la croissance des revenus se situera entre 3 % et 3,30 %.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, Essex a déclaré des FFO de 4,03 $ par action, comparativement aux estimations des analystes de 3,96 $ par action.