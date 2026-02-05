Essex Property manque ses prévisions de bénéfices trimestriels et de fonds provenant des opérations, la croissance ralentissant

Essex Property Trust ESS.N a publié mercredi un bénéfice du quatrième trimestre et des fonds de base provenant des opérations inférieurs aux estimations de Wall Street, pénalisés par une croissance atone en Californie du Nord et à Seattle.

La société d'investissement immobilier basée à San Mateo, en Californie, possède et gère plus de 62 000 appartements sur la côte ouest des États-Unis.

Au cours du quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de la Californie du Nord, qui représentait plus de 40 % de l'activité de la FPI en 2025, n'a augmenté que de 0,6 % en séquentiel, tandis que San Francisco, un marché clé de la région, a diminué de 1,2 %.

Dans la région métropolitaine de Seattle, le chiffre d'affaires a baissé de 0,8 % par rapport au troisième trimestre.

Pour le trimestre se terminant le 31 décembre, la société a déclaré un flux de trésorerie de base de 3,98 $ par action, par rapport aux attentes de 3,99 $.

La société a déclaré un revenu net de 1,25 $ par action au quatrième trimestre, contre 4 $ l'année précédente, qu'elle a attribué à des gains liés à des ventes de terrains et à des co-investissements au cours de l'année précédente.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,48 dollars par action.

La société prévoit des fonds d'exploitation ajustés pour 2026 entre 15,69 $ et 16,19 $ par action, dont le point médian est inférieur aux attentes des analystes de 16,23 $, selon les données compilées par LSEG.