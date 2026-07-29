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Essex Property dépasse les prévisions de FFO trimestriel grâce à une forte croissance des loyers
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 23:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Essex Property Trust ESS.N , une société d'investissement immobilier spécialisée dans les appartements, a publié mercredi des résultats d'exploitation de base (Core Funds from Operations) pour le deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à une forte croissance des loyers en Californie du Nord.

Essex Property Trust a tiré parti de l'offre limitée de logements et de la demande soutenue de locations en Californie du Nord, ce qui a permis une croissance régulière des loyers sur le marché côtier.

Voici quelques détails:

* La société a annoncé un FFO de base de 4,08 dollars par action au deuxième trimestre, supérieur aux prévisions de 4,04 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Au cours du deuxième trimestre, le chiffre d’affaires en Californie du Nord a progressé de 4,4% par rapport à l’année dernière, tandis que celui du sud de l’État a augmenté de 1,5%.

* Essex Property prévoit pour 2026 un flux de trésorerie d'exploitation ajusté compris entre 16,03 dollars et 16,25 dollars par action, dont la valeur médiane est supérieure aux prévisions des analystes, qui s'élèvent à 16,11 dollars par action.

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