Essential Properties recule après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles d'un montant de 450 millions de dollars

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27 octobre - ** Les actions d'Essential Properties Realty Trust ( EPRT.N ) ont reculé de 4,5 % à 25,95 dollars avant l'ouverture mardi, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société d’investissement immobilier (REIT) spécialisée dans les baux nets commerciaux, basée à Princeton, dans le New Jersey, propose à titre privé des obligations échangeables d’un montant de 450 millions de dollars, arrivant à échéance le 15 janvier 2032

** Il prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour financer le coût des opérations de « capped call », dans le but d’atténuer une dilution potentielle, et pour rembourser sa ligne de crédit renouvelable

** La société affiche une capitalisation boursière d’environ 6 milliards de dollars

** L’action EPRT a clôturé en hausse de 5,5 % à 26,26 dollars jeudi, après que la société a légèrement relevé mercredi soir ses prévisions d’AFFO par action pour 2026, les portant de 2,01–2,05 dollars à 2,02–2,05 dollars, en indiquant que ses résultats du troisième trimestre avaient été soutenus par la performance de son portefeuille et la dynamique d’investissement sur l’ensemble de sa plateforme de montage de dossiers

** À la clôture de lundi, le titre affichait une baisse de 8,4 % depuis le début de l’année, sous-performant la hausse de 10,6 % enregistrée par l’indice S&P 600 Equity Real Estate Investment Trusts .SPSMCREC

** Sur 19 analystes, 17 attribuent à EPRT la note « achat fort » ou « achat », tandis que 2 recommandent de « conserver »; le cours cible médian s'établit à 32,75 dollars, en baisse par rapport aux 37 dollars d'il y a un mois, selon LSEG