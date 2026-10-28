Essential Properties chute après la vente de 450 millions de dollars de dette convertible

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28 octobre - ** Les actions d'Essential Properties Realty Trust EPRT.N reculent de 1,4 % à 26,48 dollars en pré-ouverture après la conclusion d'une levée de fonds

** La société d'investissement immobilier (REIT) spécialisée dans les baux nets commerciaux a annoncé mardi en fin de journée l'émission d'obligations échangeables d'un montant de 450 millions de dollars, à un taux de 4,375 % et arrivant à échéance le 15 janvier 2032

** Le prix d'échange de 30,88 dollars représente une prime de 15 % par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 26,85 dollars

** L'action EPRT a clôturé en baisse de 1,2 % mardi après que la société basée à Princeton, dans le New Jersey, a lancé l'opération visant à rembourser sa ligne de crédit renouvelable

** La société prévoit d’utiliser environ 18,7 millions de dollars du produit net pour financer des opérations de "capped call"; le prix plafond est fixé à 36,25 dollars, soit 35 % au-dessus du dernier cours de clôture de l’action

** Depuis le début de l’année jusqu’à mardi, le titre a reculé de 9,5 %, sous-performant la hausse d’environ 10 % de l’indice S&P 600 Equity Real Estate Investment Trusts

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** La recommandation moyenne de 17 analystes est "acheter"; le cours cible médian de 33 dollars est en baisse par rapport aux 37 dollars d’il y a un mois, selon les dernières données de LSEG