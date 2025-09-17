 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 821,45
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Essai prometteur pour l'auto-administration de Saphnelo chez AstraZeneca
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 10:16

AstraZeneca annonce que l'essai de phase III TULIP-SC sur Saphnelo (anifrolumab) en administration sous-cutanée a atteint son critère principal lors d'une analyse intermédiaire, démontrant une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente de l'activité de la maladie chez des patients atteints de lupus érythémateux systémique (LES).

Le profil de sécurité observé est resté cohérent avec celui connu en perfusion intraveineuse. L'étude a comparé Saphnelo sous-cutané à un placebo, en complément des traitements standards (corticostéroïdes oraux, antipaludiques, immunosuppresseurs).

Selon Susan Manzi, investigatrice principale, cette voie d'administration 'renforce l'efficacité et la sécurité de la thérapie et permet d'élargir l'accès aux patients dans un format plus flexible'. Sharon Barr, vice-présidente exécutive R&D biopharmaceutique, souligne que ces résultats 'rapprochent un peu plus Saphnelo de la possibilité d'offrir la rémission comme objectif de traitement'.

Les résultats seront présentés au congrès de l'American College of Rheumatology en octobre 2025. Déjà approuvé en intraveineux dans plus de 70 pays, Saphnelo a traité plus de 38 000 patients à ce jour.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
11 316,000 GBX LSE -0,26%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank