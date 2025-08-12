ESS Tech Inc devrait afficher une perte de 86 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* ESS Tech Inc GWH.N GWH devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Wilsonville, dans l'Oregon, devrait enregistrer une hausse de 1 164,4 % de ses revenus pour atteindre 4,4 millions de dollars, contre 348 000 dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour ESS Tech Inc est une perte de 86 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "hold" et la répartition des recommandations est aucune "strong buy" ou "buy", 2 "hold" et aucune "sell" ou "strong sell"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour ESS Tech Inc est de 3,83 $, soit environ 52,7 % de plus que le dernier cours de clôture de 1,81 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 20:54 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.