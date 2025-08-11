 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ESPN et Fox vont regrouper leurs prochains services de diffusion en continu dans le cadre d'un nouvel accord très axé sur le sport
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 18:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les services de streaming d'ESPN DIS.N et de Fox FOXA.O seront regroupés pour 39,99 dollars par mois à partir du 2 octobre, ont annoncé les sociétés lundi, offrant aux fans de sport un large éventail d'événements majeurs, y compris la NFL et la NBA, à un tarif réduit.

Cette offre groupée est le premier accord important impliquant les principaux détenteurs de droits sportifs après que Disney, Fox et Warner Bros Discovery WBD.O ont abandonné leur projet de lancer leur coentreprise de sports en direct, Venu Sports, après s'être heurtés à une opposition juridique substantielle.

Les sociétés de médias associent leurs services de diffusion en continu pour proposer des offres groupées et fidéliser leurs clients, alors que les téléspectateurs sont confrontés à de fortes hausses de prix et à un choix pléthorique.

Le nouveau bouquet réunit Fox One, qui propose les sports, les informations et le contenu de divertissement de Fox, et le nouveau réseau d'ESPN destiné directement aux consommateurs, qui propose des matchs de football et de basket-ball professionnels et universitaires. Les deux plateformes seront lancées le 21 août.

"Nous continuons à rechercher des opportunités pour rationaliser l'expérience de l'utilisateur, en particulier pour le fan de sport ultime", a déclaré Tony Billetter, vice-présidente senior, stratégie et développement commercial de Fox Direct to Consumer.

Le nouveau service par abonnement de Fox devrait permettre à la société d'élargir son audience au-delà du secteur traditionnel de la télévision par câble.

