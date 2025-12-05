Où joueront les Bleus l'été prochain ?
Les globe-trotters dans les starting blocks.
Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a démarré et la main magique de l’ancien quarterback Tom Brady a placé l’équipe de France dans le groupe I. En attendant de connaître l’identité de ses adversaires, les Bleus savent déjà dans quel cluster ils joueront leur premier tour, et Didier Deschamps sera content .…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
