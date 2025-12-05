Le groupe caliente des Bleus au Mondial
À table !
Au bout d’un interminable tirage au sort, l’équipe de France a découvert ses premiers adversaires pour la Coupe du monde 2026 . Sur le papier, le Sénégal de Sadio Mané sera le plus gros morceau des Bleus au premier tour. La seule confrontation internationale entre les deux équipes a marqué les Bleus au fer rouge, au Mondial 2002 (0-1).…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer