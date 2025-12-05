 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un dirigeant bénévole du HAC suspendu pour de « possibles comportements inappropriés »
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 19:45

Un dirigeant bénévole du HAC suspendu pour de « possibles comportements inappropriés »

Un dirigeant bénévole du HAC suspendu pour de « possibles comportements inappropriés »

Un Havre pas vraiment en paix.

Le HAC a publié ce vendredi sur son site officiel un communiqué dans lequel il annonce la suspension d’un dirigeant bénévole pour de « possibles comportements inappropriés » , sans citer le nom de l’individu. « Le HAC a décidé de le suspendre, à effet immédiat et à titre conservatoire, de toutes fonctions au sein du Club. Cette mesure vise à permettre au Club l’examen approfondi de faits rapportés et, le cas échéant, la mise en œuvre de toutes actions qu’il jugera utiles si ceux-ci étaient avérés. Le Club reste extrêmement vigilant quant à la protection de ses joueurs et joueuses ainsi que de leurs entourages. Comme il l’a déjà fait par le passé, le HAC continuera de mettre en place des actions de sensibilisation auprès de ses joueurs, joueuses, membres des staffs, bénévoles et salariés » , précise le club doyen.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Où joueront les Bleus l'été prochain ?
    Où joueront les Bleus l'été prochain ?
    information fournie par So Foot 05.12.2025 19:41 

    Les globe-trotters dans les starting blocks. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a démarré et la main magique de l’ancien quarterback Tom Brady a placé l’équipe de France dans le groupe I. En attendant de connaître l’identité de ses adversaires, les Bleus ... Lire la suite

  • Le président de la Fifa Gianni Infantino, au début de la cérémonie du tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2026, à Washington, le vendredi 5 décembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Mondial-2026: Trump et Infantino lancent la cérémonie du tirage au sort en grande pompe
    information fournie par AFP 05.12.2025 18:47 

    "Un grand jour": la cérémonie de tirage au sort du Mondial-2026 a débuté vendredi au Kennedy Center de Washington, sous l'égide de Donald Trump et très haute surveillance. "C'est un grand jour et c'est un sport formidable", a clamé le président américain sur le ... Lire la suite

  • Infantino offre un nouveau cadeau à Donald Trump
    Infantino offre un nouveau cadeau à Donald Trump
    information fournie par So Foot 05.12.2025 18:39 

    Donald Trump reçoit plus de cadeaux de Gianni Infantino que Dudley Dursley à son anniversaire. Le tout premier prix de la paix de la FIFA a été remis au président des États-Unis vendredi, à quelques minutes du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Pas une surprise ... Lire la suite

  • Le Barça prolonge un défenseur convoité
    Le Barça prolonge un défenseur convoité
    information fournie par So Foot 05.12.2025 18:20 

    Mieux vaut prévenir que guérir. Le Barça a tranché : Eric García reste à la maison jusqu’en 2031. Le défenseur formé à La Masia , longtemps vu comme trop tendre, s’est mué en valeur sûre dans une arrière-garde souvent bringuebalante. Sous Hansi Flick, il a empilé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank