Esperion Therapeutics dégringole après le lancement de son offre d'actions

7 octobre - ** Les actions d'Esperion Therapeutics ESPR.O ont baissé de 18,1 % à 2,53 $ après la mise sur le marché de l'offre de suivi ** Esperion, basée à Ann Arbor, Michigan, annonce une offre d'actions proposée ; la taille de l'opération n'a pas été divulguée ** Piper Sandler et Cantor Fitzgerald sont les co-responsables de l'opération ** Le vendredi, Esperion a déclaré avoir conclu un accord avec Dr. Reddy's Laboratories, basé en Inde, qui empêchera ce dernier de vendre des versions génériques de ses médicaments contre le cholestérol Nexletol et Nexlizet aux États-Unis avant avril 2040 ** Esperion prévoit d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour financer les efforts de commercialisation des deux médicaments contre le cholestérol, pour la recherche et le développement des candidats actuels ou supplémentaires, selon le prospectus ** Les actions d'ESPR ont terminé mardi en baisse de 1% à 3,09 $, réduisant les gains depuis le début de l'année à ~40%. L'action a presque triplé au cours des 6 derniers mois ** Avec ~201,6 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 620 millions de dollars ** Sur les 8 analystes couvrant ESPR, la répartition des recommandations est la suivante: 5 "achat fort" ou "achat", 2 "maintien" et 1 "vente"; le PT médian est de 4 $, selon LSEG