Esperion Therapeutics dégringole après le lancement de son offre d'actions

7 octobre -

** Les actions d'Esperion Therapeutics ESPR.O ont baissé de 18,1 % à 2,53 $ après-bourse, suite au lancement de l'offre de suivi.

** Sur les 8 analystes couvrant ESPR, la répartition des recommandations est la suivante: 5 "achat fort" ou "achat", 2 "maintien" et 1 "vente"; le PT médian est de 4 $, selon LSEG