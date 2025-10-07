 Aller au contenu principal
Esperion Therapeutics dégringole après le lancement de son offre d'actions
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 22:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre -

** Les actions d'Esperion Therapeutics ESPR.O ont baissé de 18,1 % à 2,53 $ après-bourse, suite au lancement de l'offre de suivi.

** , basée à Ann Arbor, Michigan,

** Sur les 8 analystes couvrant ESPR, la répartition des recommandations est la suivante: 5 "achat fort" ou "achat", 2 "maintien" et 1 "vente"; le PT médian est de 4 $, selon LSEG

