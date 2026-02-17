Espagne-Enquête sur X, Meta et TikTok au sujet des contenus pédopornographiques générés par l'IA

Le gouvernement espagnol a ordonné aux procureurs d'enquêter sur les plateformes de réseaux sociaux X, Meta META.O et TikTok pour diffusion présumée de contenus pédopornographiques générés par l'intelligence artificielle (IA), a déclaré mardi le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

"Ces plateformes portent atteinte à la santé mentale, à la dignité et aux droits de nos enfants", a-t-il écrit sur son compte X. "L'État ne peut pas permettre cela. L'impunité de ces géants doit cesser."

Au début du mois, Pedro Sanchez a annoncé plusieurs mesures visant à lutter contre les abus en ligne et à protéger les enfants, dont une proposition d'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans.

(Rédigé par David Latona ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)