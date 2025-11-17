 Aller au contenu principal
Espagne: en difficulté, Telefonica va lancer un plan social avant la fin de l'année (syndicats)
information fournie par Boursorama avec AFP 17/11/2025 à 14:43

( AFP / PAU BARRENA )

( AFP / PAU BARRENA )

Le géant des télécommunications Telefonica, engagé dans un important virage stratégique destiné à accroître sa rentabilité, a annoncé lundi aux syndicats engager un plan social en Espagne, a appris un journaliste de l'AFP auprès de ces derniers.

La presse espagnole avait évoqué ces dernières semaines une décision qui pourrait concerner jusqu'à 6.000 emplois, ce que le groupe n'a pas confirmé à ce stade.

Lors de cette réunion, "(la direction) n'a pas donné de chiffres", a expliqué à l'AFP Víctor Manuel Pascual García, représentant du syndicat CCOO qui a participé aux échanges.

"On nous a simplement informés (...) de l'ouverture des discussions dans une semaine environ", a-t-il poursuivi, plaidant pour que que "ces négociations se fassent dans de bonnes conditions, notamment économiques et sociales, avec une retraite garantie, et surtout, que les départ soient volontaires".

En Espagne, la loi prévoit une période de négociation de 30 jours entre la direction et les représentants des syndicats.

Contacté par l'AFP en début d'après-midi, l'opérateur historique espagnol n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Dans un communiqué, le syndicat SUMADOS-Fetico a de son côté dit "rejeter le message constant adressé aux employés selon lequel la seule option pour un avenir professionnel est un départ précoce de l'entreprise, à partir d'un certain âge", appelant la direction à présenter "un plan d'avenir concret" plutôt qu'un plan social.

Début octobre, au moment de la révélation de ce plan de restructuration, une porte-parole de Telefonica avait assuré à l'AFP qu'"aucun plan social n'était envisagé pour le moment".

Mais l'opérateur, qui a annoncé début novembre une perte nette atteignant le chiffre astronomique de 1,08 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, a révélé début novembre prévoir des économies qui pourraient atteindre 3 milliards d'euros d'ici à 2030.

Signe des difficultés actuelles, le groupe a également annoncé baisser de moitié de son dividende pour ses actionnaires en 2026, tout en maintenant ses objectifs annuels pour la fin d'année en cours.

Telefonica, qui emploie 100.000 personnes dans le monde, est engagé depuis le début de l'année dans un important virage stratégique visant à se recentrer sur ses quatre principaux marchés (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Brésil).

