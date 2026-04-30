Espace : Ariane 6 lance son deuxième lot de satellites Amazon Leo, rival de Starlink

Pour son septième décollage, la fusée européenne a été lancée pour la deuxième fois dans sa version la plus puissante, équipée de quatre boosters.

La fusée Ariane 6 a été lancée jeudi 30 avril depuis Kourou dans sa version la plus puissante, équipée de 4 boosters (illustration) ( AFP / RONAN LIETAR )

La collaboration spatiale entre Arianespace et Amazon se poursuit. La fusée européenne Ariane 6 a envoyé jeudi 30 avril dans l'espace un deuxième lot de 32 satellites pour la constellation Amazon Leo, qui entend rivaliser avec Starlink d'Elon Musk. La fusée a décollé à 08H57 GMT (05H57 locale) du centre spatial guyanais de Kourou, dans les derniers instants de la fenêtre de tir prévue et dans une météo maussade. La séparation des satellites était prévue une heure et 54 minutes après le tir. Ils seront libérés trois par trois, puis deux par deux, et un ultime satellite sera libéré seul.

18 lancements prévus pour Amazon au total

Il s'agit de la deuxième mission réalisée pour le groupe fondé par un autre milliardaire américain, Jeff Bezos, et du deuxième vol d'Ariane dans sa configuration la plus puissante à quatre propulseurs (Ariane 64). Au total, Ariane 6 a effectué sept décollages depuis son entrée en service.

Arianespace, opérateur de la fusée réalisera au total 18 lancements pour Amazon Leo, son principal client commercial.

Cette constellation satellitaire en orbite basse a été conçue pour fournir une connectivité internet rapide et fiable aux clients et populations actuellement non connectées aux réseaux existants. Pour accomplir cette mission, Amazon déploie des milliers de satellites reliés à un réseau mondial d'antennes, à la fibre optique et à des points de connexion internet au sol.

Amazon Leo, dont le déploiement a pris du retard, vise 3.200 satellites dans un premier temps. La constellation ne compte à ce jour que 239 satellites en orbite, qui avaient notamment été lancés par United Launch Alliance (ULA) et par le concurrent SpaceX d'Elon Musk, selon les dernières données communiquées mercredi à l'AFP par Look Up, start-up française spécialisée dans la surveillance de l'espace.

Starlink, qui a franchi en mars le seuil symbolique de 10.000 satellites, dispose pour sa part de 10.162 appareils, selon la même source. Pour les Européens, ce partenariat avec Amazon Leo est crucial pour rendre la fusée Ariane plus compétitive, faute de clients commerciaux européens, dont beaucoup lancent avec SpaceX.