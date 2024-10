ESKER : Activité commerciale du 3ème trimestre 2024 en hausse de +16% : Esker continue sa progression

Poursuite de la croissance du SaaS



Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre de l’année 2024 s’établit à 51,0 M€, en croissance de +17% à taux de change constants et de +16% en données publiées, par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Pour l’ensemble des neuf premiers mois de l’année 2024, les ventes du Groupe s’établissent à 150,2 M€ en croissance de +14% à taux de change constants (+14% en données publiées).



Au 3ème trimestre, les activités SaaS tirent la croissance du Groupe (+16% à taux de change constants et +14% en données publiées), pour représenter 82% de l’activité totale.



Le chiffre d’affaires des abonnements affiche une croissance de +26%, pour représenter 59% de l’activité SaaS. Cette évolution est en ligne avec la stratégie commerciale du Groupe, qui privilégie la résilience et la prévisibilité des revenus grâce à une stratégie commerciale favorisant les abonnements, source de revenus récurrents.



La moindre croissance des revenus de transactions (+3%) s’explique par un contexte macroéconomique toujours très tendu qui, historiquement, pèse sur les volumes traités par la plateforme Esker.



Les services d’implémentation progressent de +32% à taux de change constants et de +31% en données publiées pour représenter 17% du chiffre d’affaires total du Groupe. Cette performance est directement liée à la mise en production des nombreux contrats signés au cours des trimestres précédents.