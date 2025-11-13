ESI SpA : Au service de la transition énergétique

Société italienne active sur le marché des énergies renouvelables, ESI SpA est un contractant EPC ainsi qu’un intégrateur de systèmes capable de couvrir toute la chaine de valeur et de développer des solutions clés en main pour des projets d’énergie complexes.
Avec un track record de grande qualité, un carnet de commandes solide, un savoir-faire technique riche, ainsi que le lancement de production pour compte propre (IPP), le groupe est armé pour affronter un marché en plein essor et répondre, à son niveau, à l’urgence de s’affranchir des énergies fossiles.
Nous initions le titre avec une recommandation à Achat et un objectif de cours de 2,5 €/action, traduisant un potentiel de hausse de +66%.
