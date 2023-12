ESCP crée une chaire dédiée aux femmes dans la finance

L’école de commerce ESCP vient de lancer sa première chaire entièrement dédiée aux femmes dans le secteur financier, en association avec Amala Partners, Ardian, Eight Advisory, Lombard Odier, Ondra et Vauban Infrastructure Partners.

La chaire Women in Finance sera codirigée par Almudena Canibano, professeure en ressources humaines et Marion Festing, professeure en ressources humaines et leadership interculturel. La cérémonie d’ouverture de la chaire a eu lieu vendredi 15 décembre.

Partant du constat avéré que les femmes demeurent sous-représentées dans les postes clés du secteur financier, la chaire Women in Finance se donne pour mission, en collaboration avec les six entreprises partenaires, d’analyser les causes de ce déficit.

L’originalité de cette chaire, établie pour une durée de cinq ans, réside dans son approche axée sur les ressources humaines. Son objectif est d’explorer ce phénomène et de formuler des recommandations concrètes visant à attirer, recruter et fidéliser les futures actrices du secteur financier.

«(…) En étudiant les raisons sous-jacentes du manque de représentation des femmes, nous cherchons à ouvrir des portes, à inspirer et à catalyser des changements concrets. Cette initiative n’est pas simplement une étude, mais un appel à l’action pour transformer la dynamique et créer un avenir financier égalitaire et diversifié », commente Marion Festing, co-directrice de la chaire Women in Finance .

La chaire s’engage à mettre en lumière les «avantages de genre» et explorera les obstacles et les atouts inhérents à l’exercice d’un métier dans la finance. Il s’agira de mettre en valeur les bénéfices de la diversité, de promouvoir le leadership au féminin et d’informer sur les atouts du secteur financier.

Laurence Marchal