Erythrée-Six explosions dans la capitale Asmara-Département d'Etat US

ADDIS-ABEBA/NAIROBI, 29 novembre (Reuters) - Six explosions ont été rapportées samedi soir dans la capitale de l'Erythrée, Asmara, a annoncé le département d'Etat américain, sans qu'il soit possible dans l'immédiat de dire si elles sont liées au conflit dans la région du Tigré, dans l'Ethiopie voisine. "A 22h13 le 28 novembre, il y a eu six explosions à Asmara", a dit dimanche le département d'Etat, sans préciser la cause ou le lieu précis des détonations. Les autorités américaines ont également exhorté les Américains à "demeurer parfaitement conscients du conflit dans la région éthiopienne du Tigré". Par le passé, les forces de la région dissidente en lutte contre les forces gouvernementales éthiopiennes ont déjà tiré des roquettes sur l'Erythrée. Reuters n'a pas été en mesure d'obtenir un commentaire auprès du gouvernement de l'Erythrée ou des forces du Tigré. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé samedi en soirée que les opérations militaires dans la région dissidente du nord du Pays, le Tigré, étaient terminées et que les forces armées contrôlaient maintenant la région, un développement majeur dans cette guerre de trois semaines qui a bouleversé la Corne de l'Afrique. (Rédactions d'Addis-Abeba et de Nairobi, Gilles Guillaume pour la version française)

