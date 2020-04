ERYTECH tiendra un webcast le 7 mai 2020 à l'occasion de ses résultats du premier trimestre 2020

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, publiera ses résultats du premier trimestre 2020 le mercredi 6 mai 2020, après bourse, et tiendra un webcast de présentation en anglais le jeudi 7 mai 2019 à 14h30 (heure de Paris).