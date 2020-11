ERYTECH obtient un financement non dilutif de 10 millions d'euros garanti par l'État français

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



- Approbations reçues de Bpifrance et de la Société Générale pour un total de 10 millions d'euros de financement non dilutif sous la forme d'un Prêt Garanti par l'État (Prêt PGE)

- Devrait prolonger l'horizon de trésorerie de la Société jusqu'à fin 2021





Lyon (France), le 2 novembre 2020 - ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation de financement de Bpifrance et de la Société Générale pour un total de 10 millions d'euros sous forme de Prêts Garantis par l'État (PGE) dans le contexte de la pandémie COVID-19.