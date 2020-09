ERYTECH fait le point sur ses activités et publie ses résultats semestriels 2020



Conférence téléphonique et webcast :

mardi 22 septembre 2020 à 14h30 (heure de Paris)



? Étude clinique de Phase 3 TRYbeCA-1 dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas :

? Plus de 90% des patients recrutés sur un total prévu d'env. 500 patients

? Obtention de la désignation Fast Track de la FDA américaine

? Analyse intermédiaire d'efficacité et analyse finale respectivement attendues au 1er trimestre 2021 et au S2 2021



? Étude NOPHO de phase 2 IST dans le traitement en seconde ligne de la leucémie aiguë lymphoblastique :

? Finalisation du recrutement des patients avec 55 patients inscrits

? Résultats intermédiaires encourageants : niveau cible et durée de l'activité de l'asparaginase atteints

? Données finales attendues d'ici la fin de l'année 2020



? Trésorerie et équivalents de trésorerie de 45,4 millions d'euros (51 millions de dollars) au 30 juin 2020



? Extension de l'horizon de trésorerie avec un financement par obligations convertibles



? Mise en place d'un programme de financement At-the-market (« ATM ») annoncé