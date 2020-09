ERYTECH complète son dispositif de financement avec la mise en place d'un programme At the Market sur le Nasdaq avec Cowen



Lyon (France), le 21 septembre 2020 - ERYTECH Pharma (Euronext Paris : ERYP - Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique en phase clinique développant des thérapies innovantes par encapsulation de substances médicamenteuses dans les globules rouges (la « Société »), annonce la mise en place ce jour d'un programme de financement en fonds propres, dit At-the-market (le « Programme ATM ») lui permettant d'émettre et de placer auprès d'investisseurs éligibles, en une ou plusieurs fois et aux prix du marché, des actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (« ADSs ») pour un montant total brut maximum de 30.000.000 dollars (sous réserve de la limite règlementaire de 20% de dilution), dans le cadre duquel la Société a conclu un contrat de placement (sales agreement) avec Cowen, en qualité d'agent placeur.