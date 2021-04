ERYTECH annonce sa position de trésorerie au 31 mars 2021 et les détails de participation au webcast de présentation des résultats du T1 2021



Publication des résultats du T1 2021, le 4 mai 2021 après bourse



Lyon (France), le 29 avril 2021 - ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce sa position de trésorerie au 31 mars 2021 et la tenue d'un webcast de présentation en anglais de ces résultats le mercredi 5 mai 2021 à 14h30 (heure de Paris).