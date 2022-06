Erratum concernant le résultat de l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2022

Bordeaux, Boston, le 17 juin 2022 à 15h00 - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce qu’une erreur a été commise concernant le résultat de l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2022, annoncée lors de la publication du 10 juin 2022.



Les résolutions 12 (délégation de compétence avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public), 13 et 14 (délégations de compétence avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées), 17ème résolution (délégation de compétence avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Nice&Green) et 20ème (autorisation relative à l’attribution d’actions gratuites) n’ont pas été adoptées, faute d’avoir recueilli la majorité.



De ce fait, la ligne de financement obligataire convertible Nice & Green annoncée lors du communiqué de presse du 16 juin 2022 ne peut être mise en place.



La Société continue à examiner différentes options de financement, sans exclure la convocation d’une nouvelle Assemblée Générale à l’effet de solliciter l’accord des actionnaires pour la mise en place d’une nouvelle ligne de financement.



