EROLD : Évolution du mode de gouvernance proposée à l’occasion de la prochaine assemblée générale du 13 juillet 2022

Erold (FR0010211037 – ALPLA), groupe media numérique indépendant, annonce aujourd’hui l’évolution de son mode de gouvernance, sous réserve de l’approbation des actionnaires en assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2022, de société anonyme à directoire et conseil de surveillance à société anonyme à conseil d’administration.

Le mode de direction de la société avec un directoire et un conseil de surveillance a été mis en place lors de l’entrée au capital social d’investisseurs professionnels dans les années 2000, les actionnaires fondateurs étant membres du directoire.

Sous réserve d’être entérinée par les actionnaires à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du 13 juillet 2022, la gouvernance de la société évoluera selon les modalités suivantes :

- Les mandats de l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire prennent fin ;

- Un Directeur Général assumera désormais seul la direction et la gestion de la société ;

- Un Conseil d’administration sera appelé à déterminer et arrêter les orientations de la société et autoriser les décisions excédant la gestion courante ;

- A l’exception d’une modification nécessaire des statuts de la Société, l’évolution du mode de gouvernance n’occasionne aucun impact, que ce soit en termes de dénomination sociale, de capital social ou de situation des actionnaires.