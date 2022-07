EROLD : Evolution de la gouvernance

L’Assemblée générale extraordinaire et ordinaire d’EROLD, groupe média numérique indépendant, s’est réunie ce matin à 10h00 dans les locaux de la société KEEZE, sis au 57 rue de la Chaussée d’Antin, à Paris 9ème.

Les actionnaires ont approuvé à l’unanimité l'évolution du mode de gouvernance, de société anonyme à directoire et conseil de surveillance à société anonyme à conseil d’administration.

Cette modification du mode d'administration et de direction permettra à EROLD de disposer d'une plus grande réactivité décisionnelle, très alignée avec la vision des principaux actionnaires, au moment où elle se doit de prendre des virages stratégiques structurants sur des marchés en mutation tout en bénéficiant du récent partenariat opérationnel et capitalistique avec le Groupe Marie-Claire.