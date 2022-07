EROLD : Evolution de la feuille de route stratégique

Erold (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, annonce une évolution de sa feuille de route stratégique.

Compte tenu d’un contexte de marché difficile, et afin de maximiser le déploiement de ses efforts commerciaux, la Société a décidé (i) de focaliser sa stratégie dans les services autour de son offre dans le domaine de la e-santé, qui présente le plus fort potentiel de croissance, et (ii) de capitaliser sur l'expérience acquise dans l’assurance santé, avec une transition d’un modèle de courtage à celui de la vente de leads qualifiés. Dans le cadre de ce recentrage, la dernière ligne dédiée à la formation est en revanche arrêtée.