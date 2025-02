Ericsson: va déployer un réseau LTE privé au Texas information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la signature d'un accord pluriannuel avec la Lower Colorado River Authority (LCRA) pour déployer un réseau LTE privé dans 68 comtés du Texas.



Ce réseau vise à moderniser le réseau électrique, améliorer la communication à faible latence et renforcer la sécurité des opérations.



Il s'appuiera sur la solution Ericsson dual-mode 5G Core, un réseau d'accès radio (RAN) et des outils de gestion réseau et sécurité.



La LCRA bénéficiera d'une meilleure visibilité sur ses opérations et d'applications critiques comme le push-to-talk et SCADA.



Ericsson assurera une surveillance continue pour protéger le réseau contre les risques climatiques et cybermenaces.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.